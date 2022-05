McDonald’s regala comida para celebrar el Día Nacional del Maestro

Charlotte, NC.- McDonald’s en el marco del Día Nacional del Maestro están ocupados demostrando su agradecimiento a los educadores ofreciendo obsequios e incentivos, con la finalidad de reconocer la importante labor de la educación.

Anualmente, el 3 de mayo se celebra el Día del Maestro en Estados Unidos, remontándose a una celebración que se inició en 1944 con Mattye Whyte Woodridge.

Asimismo, Woodridge envió una carta a la Primera Dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, quien persuadió al 81º Congreso para crear un feriado único. Esta carta describió la solicitud para la creación de un feriado para honrar las labores de los maestros.

Al tiempo, la National Education Association (NEA) también presionó al Congreso para que el Día del Maestro fuese un evento anual. Pese a que no fue hasta 1985 cuando se convirtió en un feriado fijo en los calendarios.

Thank you @McDonalds for helping us show appreciation to our teachers with breakfast. Your gesture means the world to us! #TeacherAppreciationWeek 🍎 pic.twitter.com/U5FcHR9Nik

— RISD Academy (@RISDAcademy) May 2, 2022