Matan a madre y desaparece recién nacida de dos días

Memphis, TN.- La Policía local reportó que desde este martes, una recién de nacida está desaparecida luego de que encontraran muerta su madre, cerca de su vehículo en el área de Sedgwick Drive, en Levi Road.

Según el Tennessee Bureau of Investigation, confirmó que el cuerpo responde a los datos de Danielle Hoyle, de 27 años de edad, y madre de recién nacida desaparecida.

Por su parte, la familia de la fallecida denunció que la última vez que supieron de Hoyle, fue cuando llevaba a la recién nacida, llamada Kennedy, al hospital para este martes por la noche, para que le aplicaran las vacunas correspondientes.

Kennedy was last seen wearing a black and white polka dot onesie with pink pants.

She is 6lbs. and 17 inches long. She has brown hair and brown eyes.

If you have seen baby Kennedy or know where she can be found call MPD at 901-545-2677 or TBI at 1-800-TBI-FIND.#TNAMBERAlert pic.twitter.com/Sh16CZM5ob

— Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) February 2, 2022