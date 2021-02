Así se ve Marte: Perseverance ya está en el planeta rojo

Washington, DC.- La nave de la NASA Perseverance se posó sobre el planeta Marte en un momento histórico para la agencia espacial y que transmitió para todo el mundo.

El Perseverance logró exitosamente pasar los llamados “siete minutos del terror” en los que la nave entró a la atmósfera del planeta roja y disminuyó su velocidad desde 20.000 km/h hasta aterrizar.

“Se confirma que tocó tierra”, dijo el jefe de misión Swati Mohan. Inmediatamente el cuartel de operaciones del Laboratorio de Naves a Propulsión estalló en aplausos.

En realidad cuando se hizo el anuncio, el rover ya se había posado sobre Marte 11 minutos antes. Ese es el tiempo que tarda en llegar la señal a la Tierra.

Pero sí hubo una rápida transmisión. Se trata de la primera imagen del planeta tomada con las cámaras de la nave.

Miss my landing? Catch the highlights below.

Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021