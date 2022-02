Los CDC actualizarán el uso de mascarillas

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), precisaron que actualizarán «pronto», las recomendaciones frente a la pandemia, incluyendo el uso de mascarillas, respondiendo a las decisiones de algunos estados de Estados Unidos en relajar las normativas.

En este sentido, Rochelle Walensky, directora de los CDC declaró, «Estamos evaluando los factores más importantes del punto en el que nos encontramos en la pandemia, y pronto anunciaremos directrices relevantes».

Al mismo tiempo, Walensky recordó que en este momento sigue vigente la recomendación federal del uso obligatorio de la mascarilla, en interiores de «alta o notable» áreas con transmisión de covid-19. Lo que se traduce en «el 97 % de los condados» de Estados Unidos.

Del mismo modo, la directora de los CDC explicó, «Queremos dar a la gente un respiro de cosas como llevar mascarilla en cuanto los parámetros (de contagios y hospitalizaciones) sean mejores, y que puedan volver a ponérselas si las cosas empeoran».

The Omicron variant spreads more easily than the original virus that causes #COVID19. Help stop Omicron by using all the tools to protect yourself and others.

Learn more: https://t.co/wbu65L0mgM.

— CDC (@CDCgov) December 22, 2021