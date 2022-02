Robert Califf nombrado nuevo comisionado de la FDA

Washington, DC.- Robert Califf fue ratificado como el nuevo comisionado de la Food and Drug Administration (FDA), por el Senado de Estados Unidos, que se encargará, entre otras cosas, de autorizar medicamentos y vacunas contra el covid-19.

Asimismo, Robert Califf, fue avalado por la Cámara Alta de Estados Unidos con 50 votos a favor y 46 en contra. En este sentido, esta votación reflejó la fuerte división que existe alrededor de Califf.

Anteriormente, durante la administración del expresidente Barack Obama, el cardiólogo en formación, Robert Califf, dirigió la FDA entre los años 2016 y 2017.

Por el contrario, el senador demócrata Robert Manchin, fue una de las personas que se opuso al nombramiento, calificando que Califf, «fracasó» en su gestión de la FDA. Ya que, según el demócrata, el consumo de drogas en Estados Unidos se incrementó durante esa administración.

