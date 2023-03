Lori Lightfoot pierde reelección a la alcaldía de Chicago

Chicago, IL.- Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago perdió su candidatura a la reelección el 28 de febrero, a la alcaldía y la totalidad de los votos concluyó que dos de sus rivales chocarán en una segunda vuelta para el mes de abril.

Por una parte, Paul Vallas, exjefe de escuelas públicas de Chicago y Filadelfia que se postuló a la alcaldía de Chicago en 2019 sin éxito alguno, se apoderó del primer puesto con un 34.9% de los votos, y un 91% de los distritos electorales informados.

Por otro lado, Brandon Johnson, comisionado del condado de Cook y organizador del Sindicato de Maestros de Chicago se aseguró el segundo puesto en la carrera de segunda vuelta con el 20.2% de los votos.

Sin embargo, Lightfoot solo obtuvo el 16.4% del total de los votos. Así pues, las encuestas mostraron que la seguridad pública es, por lejos, el principal malestar entre los residentes de la que es considerada la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

Thank you Chicago! Our campaign isn’t over yet and we will be spending the next five weeks talking to the people of our city about the need to elect a leader who is transparent, accountable, collaborative, and who puts public safety at the top of our priorities. pic.twitter.com/nirLu5BG6j

— Paul Vallas (@PaulVallas) March 1, 2023