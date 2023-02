Resultados del examen físico del presidente Biden

Bethesda, MD.- El presidente Biden fue sometido a un examen físico que incluyó extirpar una lesión en su pecho, donde los médicos declararon que está saludable y «apto para el servicio», inclusive lo declararon libre de síntomas de covid-19.

De acuerdo con las declaraciones del médico de The White House, Kevin O’Connor el resumen del examen de salud dice, «El presidente se mantiene apto para el deber y ejecuta plenamente todas sus responsabilidades sin exenciones ni adaptaciones».

Este importante examen médico tuvo un seguimiento de cerca al tiempo que el presidente Biden prepara su candidatura para pretender un segundo mandato en 2024. Por su lado, Biden dijo en su examen físico a NBC News, «Todo salió realmente bien… Gracias a Dios por los pequeños favores».

Durante tres horas el presidente Biden estuvo rodeado de médicos en el Walter Reed National Military Medical Center ubicado en el suburbio de Bethesda, Maryland, en Washington. Siendo su segundo examen largo desde que asumió la presidencia en enero de 2021.

President Biden underwent a routine physical today. A full update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President is available here:

https://t.co/isfEYVJWdG

— The White House (@WhiteHouse) February 17, 2023