Universidades se pasan a clases online

Charlotte, NC.- Las universidades en Carolina del Norte están retomando las clases online en este comienzo de año y en medio del avance de ómicron, la contagiosa variante de COVID-19.

La más reciente en anunciar una medida de este tipo es University of North Carolina at Charlotte. En un comunicado publicado en su sitio web dio los detalles.

“Las clases comenzarán según lo programado el lunes 10 de enero. Pero todas las clases de pregrado y posgrado se impartirán virtualmente hasta el lunes 24 de enero”, anunció.

“Si bien seguimos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes una experiencia en el campus, debemos hacerlo de la manera más segura posible”.

“Al pasar a clases virtuales durante dos semanas, esperamos superar la oleada navideña de la variante ómicron, reducir la propagación del virus en nuestra población en el campus y minimizar las interrupciones en la instrucción”.

University of North Carolina at Charlotte dijo que sus oficinas de la permanecerán abiertas durante este tiempo para brindar servicios esenciales. “Se pide a los supervisores que trabajen con los empleados para facilitar el teletrabajo y reducir el riesgo de propagación en la comunidad”.

Otras universidades en el estado tomaron medidas similares para evitar contagios tras las festividades.

“Todas las clases de pregrado, posgrado y profesionales ahora serán remotas hasta el martes 18 de enero en lugar del 10 de enero como se anunció anteriormente. Durante este tiempo, no se permitirán clases híbridas o presenciales”, anunció Duke University.

We are committed to protecting our Viking Community! The spring semester 2022 is delayed. Learn more about returning to campus in January. https://t.co/fnpnYkteK8 pic.twitter.com/DuhpXY0i9u

— Elizabeth City State University (@ECSU) December 31, 2021