Kamala Harris anuncia inversión de $1.200 millones

Washington, DC.- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, anunció nuevos compromisos de inversión por valor de $1.200 millones, en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard.

El plan de inversión de $1.200 millones tiene como objetivo al empresa privada en Centroamérica. Esto, dentro de otro plan que busca frenar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos.

Ver más: ¿Biden candidato presidencial para 2024?

Asimismo, estos anuncios son parte del plan que Harris lanzó en mayo de 2021, denominado, «Llamada a la Acción». Esta maniobra tiene como principal objetivo acompañar y apalancar al sector privado para generar empleo en la región y evitar la migración a Estados Unidos.

I met with CEOs to discuss the root causes of migration from Central America. We've secured over $1.2 billion from the private sector to invest in Guatemala, El Salvador, and Honduras. This will strengthen local economies and create new opportunities. https://t.co/pj1tpz56o1

— Vice President Kamala Harris (@VP) December 14, 2021