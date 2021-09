HomeGoods lanzó su tan esperada tienda en línea

Massachusetts, FR.- HomeGoods, a partir de este martes, le permite a sus compradores explorar su extensa colección de decoración asequible en HomeGoods.com.

Al igual que en sus ubicaciones físicas, los compradores pueden examinar cientos de productos y ver un carrito lleno de tesoros sin arruinarse.

La marca favorita de culto, que incluso tiene una buena cantidad de superfans famosos, históricamente se ha inclinado hacia el atractivo de su experiencia en la tienda y la emoción de la caza en persona.

Ahora, se están enfocando en la conveniencia, especialmente a medida que los compradores continúan pidiendo productos desde casa en medio de la pandemia de covid-19 en curso.

We're still stunned by this transformation! See for yourself how our style expert, Jenny Reimold, used #HomeGoodsFinds to bring all of our apartment goals to life. 😍 https://t.co/gPHsZSTizU

— HomeGoods (@HomeGoods) September 8, 2021