Hermanos gemelos «desnutridos» huyen de su casa en Texas

Harris, TX.- Dos hermanos gemelos de 16 años de edad, en estado de desnutrición huyen de su casa en Texas, para pedir ayuda a los vecinos y llamar al 911, alegando que fueron retenidos y esposados por su madre y su padrastro.

De acuerdo con Jeff McShan, portavoz del Precinto 5 de la Harris County Sheriff’s Office, los menores de edad confesaron haber sido «esposados por su madre y retenidos contra su voluntad”. Al tiempo dijeron que se habían mudado hace muy poco y no sabían su dirección.

Asimismo, los hermanos gemelos también expresaron su preocupación por el bienestar de sus otros cinco hermanos, que también están bajo el cuidado de su madre y padrastro. Como respuesta, las autoridades enviaron una Alerta Amber para dar con el paradero de los menores.

El portavoz McShan añadió, «Era obvio para nosotros y para los bomberos que los niños estaban en peligro. Tenían marcas en las muñecas, marcas bastante profundas de las esposas. Estaban magullados y desnutridos a simple vista».

Según McShan las autoridades tardaron algunas horas en dar con la casa de la que habían huido los gemelos. Al precisar, la madre de los niños Zaikiya Duncan de 40 años, y su novio Jova Terrell de 27 años de edad, habían escapado con los otros cinco niños.

