Amenazas, arrestos y redes sociales: alerta en escuelas de Florida por amenazas difundidas en TikTok

Tallahassee, FL.- Amenazas contra centros educativos difundidas a nivel nacional en TikTok, son la razón por la que escuelas de Florida hayan amanecido, este viernes, custodiados bajo una fuerte presencia policial.

Por ejemplo, en Miami-Dade y Broward las autoridades pidieron a los maestros y personal estén alertas y «vigilantes». Con el objetivo de evitar que se materialicen las amenazas violentas contra las escuelas del país, difundidas en TikTok.

Por su parte, la Policía de Miramar arrestó a un estudiante que portaba un arma de fuego cargada en el campus. El hecho ocurrió en una escuela secundaria al noroeste de Miami, que provocó el cierre temporal del centro educativo.

Del mismo modo, en una escuela de Miami-Dade fue arrestado un menor de 14 años, residente del sureste de Florida, en Pompano Beach, a quien se le acusa de ser autor de mensajes de amenazas en la app Snapchat, contra otros alumnos.

A Miramar High student has been arrested & charged w/ possession of a firearm on school grounds. Although no credible threat exists, out of an abundance of caution, we have increased police presence to help ease concerns & provide a greater sense of security for students & staff. pic.twitter.com/evOkG73SWd

— Miramar Police (@MiramarPD) December 17, 2021