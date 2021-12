Boston, MA.- Una nueva encuesta publicada hoy por la National Parents Union (NPU) encontró que el 84% de los padres están preocupados por la violencia en las escuelas y cómo están abordando esta amenaza.

Asimismo, el 59% de los padres dice que los niños que experimentan un aumento de la intimidación o la violencia en la escuelas es un problema importante. Mientras que el 52% dice que la salud mental de los estudiantes después de hacer frente a la pandemia también es un problema importante.

Al mismo tiempo, la encuesta también preguntó a los padres que respondieron que estaban preocupados por la amenaza de violencia.

Las tres preocupaciones más urgentes son:

La cofundadora y presidenta de la National Parents Union, Keri Rodrigues, declaró, «Estos hallazgos subrayan la importancia de lo mismo que hemos estado pidiendo a los líderes escolares de todo el país que hagan: escuchar a los padres de su comunidad. También refuerza la necesidad de que quienes se postulan para cargos públicos tomen muy en serio las preocupaciones de los padres o se arriesguen a perder las elecciones».

