Expresidente Trump no podrá usar registros clasificados

Washington, DC.- Según el U.S. Department of Justice el expresidente Donald Trump no proporcionó evidencia de que haya desvelado los registros clasificados incautados por el Federal Bureau of Investigation (FBI) en una de las propiedades residenciales de Trump ubicada en Florida.

Por tal razón, no tiene derecho a revisarlos o devolverlos según el DOJ ante un Tribunal Federal. Oficialmente, se estaría hablando de más de 11.000 documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto; de los cuales, por lo menos 100 tienen marcas clasificadas.

En este sentido, los fiscales pidieron a la corte de Apelaciones que tiene sede en Atlanta que levante la suspensión de Alieen Cannon, la jueza federal de distrito. La suspensión prohíbe usar cualquier material clasificado en su investigación criminal en curso.

Department of Justice insta a la corte de apelaciones a impedir que Trump revise registros clasificados

Los abogados del DOJ escribieron en un documento presentado el marte por la noche, «El demandante insinúa nuevamente que podría haber desclasificado los registros antes de dejar el cargo. Sin embargo, como antes, el demandante no representa, y mucho menos muestra, que realmente tomó ese paso».

En este comunicado se alude al expresidente republicano, quien demandó al DOJ luego de que el FBI allanó su casa y club de campo en Florida. De manera que, se espera que los abogados de Trump sean presionados en una audiencia en Brooklyn.

Por su parte, el juez estadounidense Raymond Dearie, designado por Cannon como maestro especial expresó, «Si el gobierno me brinda evidencia prima facie (un término legal que significa que se presume que un hecho es cierto a menos que se refute) de que esto está clasificado, y usted decide no presentar un reclamo de desclasificación… en lo que a mí respecta, eso es hasta el final».

Pese a que no está claro cómo determinará el 11° circuito -de clara tendencia conservadora- que tiene 6 de los 11 jueces designados por Trump, y el tribunal todavía no revela cuáles de sus tres jueces se ocupan de la apelación del Departamento de Justicia.

Sin embargo, recientemente los abogados de Trump presentaron su respuesta a la apelación del departamento. Aquí instaron al tribunal a mantener la suspensión y permitirles -bajo la supervisión de Dearie- revisar todos los materiales incautados. Donde se incluyen los marcados como clasificados.

