Miami, FL.- La joven hispana Katherine Pino, fue estafada a la hora de recibir su pago por medio de la famosa app PayPal, luego de prestar un servicio de decoración de eventos por un monto de $1.300, que aparentemente sí recibió en su cuenta de PayPal, pero luego desapareció.

Katherine tiene una pequeña empresa de decoración de eventos, en Orlando, Florida, y en una entrevista con la periodista Adriana Herníquez, de Progreso Hispano News (PHNews), relató todo lo sucedido.

Con el fin de ser escuchada Katherine narró este injusto episodio a PHNews, «Yo me promociono por una aplicación que se llama Thumbtack, que muestra mi servicio. La persona ve mi perfil, mi foto y trabajos anteriormente realizados y me contacta por ahí».

Estafan a joven hispana emprendedora a través de pagos por PayPal

Asimismo, la joven emprendedora prosiguió, «Javette Clark se contacta conmigo, me pide mi número de teléfono, me llama». También recordó, que, «semanas antes ella me contactó por la aplicación, luego la semana del evento, el día 22 (de junio) me llama y hago la facturación, se la envío y el mismo día me hace el pago».

Posteriormente, Khaterine narra el proceso de la prestación de servicio, donde fue recibida por alguien para la decoración de una habitación y todo lo solicitado para luego retirarse. Luego contactó al cliente para recoger todo.

Al día siguiente la joven hispana llegó a recoger su equipo de trabajo, una persona (no conocida por Khaterine), le dijo que se llevará hasta los globos. Por lo general le pertenecen al cliente. En este apartado añadió, que esta es una propiedad de renta por día.

En la llamada después del servicio la joven estafada se entera que había trabajado para un intermediario. De hecho, el pago que recibió fue de un correo electrónico distinto al contacto de la facturación. Luego de esto, la joven iba a transferir su monto de PayPal a su cuenta bancaria, con la sorpresa de que tenía un saldo negativo.

Katherine Pino, «tomen previsiones de estas aplicaciones financieras que no se hacen responsables»

Finalmente, la emprendedora reportó el caso al soporte técnico de PayPal. Los reclamos fueron cerrados, argumentando que no podían ayudarla porque tenía que contactar al otro cliente. Sin embargo, esta se había esfumado. Por esta razón la joven, aconsejó a otros emprendedores a que tomen sus previsiones con estas app que no se hacen responsables de estas estafas.

En este sentido, aseguró que llegará a todas las instancias para darle solución a esta injusticia. Por ahora, irá a la policía para escalar la denuncia.

