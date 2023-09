Estafadores usan Inteligencia Artificial para engañar a abuelos

Charlotte, NC.- Una modalidad de estafa telefónica con el empleo de Inteligencia Artificial está en aumento, informaron las autoridades en Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) está alertando a la comunidad para evitar ser una víctima de los delincuentes.

Ver más: Mecklenburg lanza alerta de estafa a propietarios de viviendas

Los estafadores utilizan la Inteligencia Artificial para atacar a las personas mayores imitando la voz de un nieto o un niño. Bajo este modelo de engaño se intenta hacer creer a las víctimas que su ser querido fue arrestado.

The scammer requests money for bail. A courier is dispatched to the victim’s residence to pick up the money. DO NOT give out personal information over the phone. If you receive a call like this, hang up immediately. Contact your loved one independently to verify they're okay.

— CMPD News (@CMPD) September 13, 2023