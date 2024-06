Washington.- Este miércoles 19 de junio los estadounidenses conmemoran el día de Juneteenth, el cual es feriado federal.

Este día tiene como objetivo conmemora la emancipación de los afroamericados esclavizados en 1865 al final de la Guerra Civil.

Se conoció que la festividad se originó el 19 de junio de 1865, cuando el teniente general del Ejército de los EE.UU., Gordon Granger, marchó a Galveston, Texas, e informó a un estimado de 250.000 esclavos que eran libres. Después de cuatro años de guerra entre el victorioso Ejército de la Unión del norte de los Estados Unidos y los estados confederados del sur.

De la misma manera, las comunidades afroamericanas conmemoraron la fecha como el fin real de la esclavitud en celebraciones privadas a lo largo del siglo siguiente. La primera festividad oficial de Juneteenth se produjo en 1980, cuando Texas lo declaró feriado estatal. Otras comunidades en los EE.UU. comenzaron lentamente a adoptar la observancia anual como un día festivo, lo que finalmente llevó a que los 50 estados y el Distrito de Columbia ahora reconocieran el día de alguna forma.

Es de mencionar que este feriado cobró impulso tras el movimiento Black Lives Matter contra el racismo y la brutalidad policial. Especialmente después del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis en 2020.

Por otro lado, a través de un comunicado de la Casa Blanca, señaló “la Administración Biden celebra la esencia de la libertad que galvanizó al país y se compromete nuevamente a trabajar para erradicar el racismo sistémico y la inequidad”.

On Juneteenth, the Biden-Administration celebrates the essence of freedom that galvanized the country and recommits to working to eradicate systemic racism and inequity. pic.twitter.com/7wWRwasV8Z

— The White House (@WhiteHouse) June 19, 2024