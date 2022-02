Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar Rusia

Washington, DC.- Estados Unidos pidió, este domingo, a sus ciudadanos abandonar Rusia ante la radicalización del aislamiento económico y diplomático de Moscú, tras la invasión a Ucrania y la radicalización de la narrativa de Vladimir Putin.

En este sentido, Vladimir Putin puso en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión nuclear, luego de que la comunidad internacional, encabeza por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), anunciara más estrictas sanciones financieras.

Ver más: Ciudades de Estados Unidos se iluminan con la bandera de Ucrania

En base a esto, este domingo la embajada de Estados Unidos, precisó, «Los ciudadanos de EE. UU., deben considerar salir de Rusia inmediatamente a través de las opciones comerciales todavía disponibles».

Estados Unidos pide que estadounidenses abandonar Rusia, a la par, el Departamento de Estado norteamericano recomienda no viajar al país

De esta manera, la embajada en Moscú publicó, «ante el creciente número de aerolíneas que están cancelando los vuelos hacia y desde Rusia y dado que numerosos países han cerrado sus espacios aéreos a aerolíneas rusas».

Please see our updated security alert regarding limited flights in and out of Russia: 👇https://t.co/XkT33309hf — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) February 27, 2022

Al mismo tiempo, resaltó que se están «declinando» las tarjetas de crédito y débito no rusas. Situación que, «parece estar relacionado» con las sanciones. Esto, va de la mano con la exclusión de algunos bancos rusos del Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Además de restricciones a ciertas transacciones internacionales del Banco Central de Rusia.

From President Biden on down, U.S. officials have been clear: the people of Russia are not our enemy. Important message below 👇 https://t.co/ae8dwKqXWw — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) February 26, 2022

Ver más: Presidente Biden marcó posición con sanciones a Rusia

Finalmente, en una histórica Asamblea General del Consejo de Seguridad de la ONU, se aprobó una resolución para convocar una Sesión Especial urgente. Con la finalidad de tratar el tema de Ucrania. Para esta Asamblea General están invitados 193 Estados Miembros de la organización.

Video: Presidente Biden habla del ataque a #Ucrania y cómo afectaría a la economía de Estados Unidos