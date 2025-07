Senado aprueba plan fiscal y presupuestario de Trump

Washington.- El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 1 de julio el controversial plan fiscal y presupuestario emitido por el presidente Donald Trump.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el plan económico fue pasado a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y voto final. Luego será remitido al presidente Trump, por lo que se espera su firma el viernes 4 de julio.

De la misma manera, destacaron que durante dos días de sesiones el resultado fue muy reñido. Debido a que terminó con un empate de 50-50 a pesar de contar con una mayoría republicana.

Es de mencionar que el vicepresidente JD Vance fue quien tuvo que emitir el voto final a favor, como lo exige la Constitución.

Tras la aprobación en el senado, el primer mandatario, utilizó sus redes sociales para afirmar que “casi todos nuestros grandes republicanos en el Senado de los Estados Unidos han aprobado nuestro UNO, GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY. Ya no es un Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes ni un «Proyecto de Ley del Senado. Es el proyecto de ley de todos. Hay mucho de qué enorgullecerse, y TODOS obtuvieron un importante triunfo político”

“El mayor ganador será el pueblo estadounidense, que disfrutará de impuestos permanentemente más bajos, salarios y sueldo neto más altos, fronteras seguras y un ejército más fuerte y poderoso. Además, las prestaciones de Medicaid, Medicare y el Seguro Social no se están recortando, sino que se están fortaleciendo y protegiendo de los demócratas radicales y destructivos al eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso de esos programas”, afirmó Trump.

