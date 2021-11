Eric Adams elegido alcalde de una compleja New York

New York, NY.- El demócrata Eric Adams, elegido nuevo alcalde de New York, considerado el segundo cargo político más difícil de Estados Unidos tras la presidencia, asumirá en enero la alcaldía de la Gran Manzana.

Asismimo, este expolicía afroamericano de 61 años y actual presidente del distrito de Brooklyn, deberá gestionar la crisis de seguridad, económica y de vivienda que afronta la ciudad. Momento complejo, en que la ciudad todavía se recupera de la crisis desatada por la covid-19.

Al mismo tiempo, deberá mantener el equilibrio tanto con las comunidades con las que se acompañó para llegar al poder, especialmente la latina. Además, con el Consejo Municipal, también demócrata, pero con muchos concejales situados más a la izquierda que él.

Por su parte, uno de los grandes retos de Adams será su manera de abordar la creciente violencia armada en la ciudad y la presencia de armas ilegales. Simultáneamente, manejar el discutido papel de la policía en la era post Black Lives Matter. Un movimiento antirracista y anti violencia policial surgido en 2019.

