Emergencia en 24 condados ante amenaza de huracán

Miami, FL.- Ron DeSantis, gobernador de Florida declaró en emergencia a 24 de los 67 condados, ante la amenaza del paso de un posible huracán que podría estar formándose y llegando a Florida la próxima semana.

El gobernador DeSantis aprovechó para solicitar una Declaración de Emergencia Federal previa a la llegada a Florida de este posible huracán. Con la finalidad de prever los posibles impactos que pueda ocasionar este huracán.

De esta manera, el gobernador DeSantis en un comunicado expresó, «Esta declaración pondrá a disposición importantes recursos y apoyo, así como también liberará fuentes de financiamiento para medidas de protección de emergencia».

En este sentido, el gobernador advirtió a los ciudadanos de Florida que tomen sus previsiones porque la depresión número 9 se fortalece a su paso. Además en su dirección hacia el centro de El Caribe puede llegar a Florida con características de huracán mayor luego de pasar por Jamaica y Cuba este fin de semana.

@SFWMD is preparing the regional water management system for potentially heavy rainfall from Tropical Depression Nine. Local govts & local drainage operators are encouraged to proactively monitor the storm & prepare their systems. Visit https://t.co/jumEx1psRu to learn more. pic.twitter.com/ZMJGJ8uLr2

— South Florida Water Management District (@SFWMD) September 23, 2022