En agosto circulará primera moneda de EE. UU., con hispana acuñada

Washington, DC.- La moneda de EE. UU., de un cuarto de dólar acuñada en honor a la hispana, María Adelina Isabel Emilia Otero-Warren (1881-1965), se pondrá en circulación a partir del 15 de agosto.

En este sentido la pieza de 25 centavos tiene en una cara el retrato del prócer George Washington, con el texto «In God We Trust», junto a la palabra «Liberty». Así lo indicó U.S. Department of the Treasury en un comunicado, por medio de la Casa de la Moneda.

Por el reverso de la moneda de 25 centavos luce la imagen de la hispana «Nina», Otero-Warren al costado izquierdo. La misma está flanqueada por tres flores de yuca, la flor de Nuevo México. En su inscripción, en español reza, «Voto para la mujer».

En otras características de la moneda con esta hispana acuñada, se precisó que tiene un peso de 6.6 gramos. Tiene un diámetro de 24.25 milímetros. Además, está compuesta con 8.33% de Níquel y el resto es de Cobre. Finalmente, el canto de la moneda cuenta con 119 relieves.

The American Women Quarters™ Program is a 4-year program that celebrates the accomplishments and contributions made by women to our country. Three quarters are in circulation. The remaining two will release later this year. https://t.co/uO5DTamKEZ #HerQuarter pic.twitter.com/kLUeSei4vE

— United States Mint (@usmint) July 22, 2022