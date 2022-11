Denuncian intimidación en Carolina del Norte antes de las elecciones

Washington, DC.- Algunos funcionarios de Carolina del Norte denunciaron el registro de 14 casos de posible intimidación con votantes y trabajadores electorales previamente a la jornada de elecciones de mitad de período en Estados Unidos del próximo martes, 8 de noviembre de 2022.

Estos registros de intimidación aparecen cuando los observadores electorales de base, en gran parte reclutados por figuras y activistas del Partido Republicano, se disipan en la última etapa de las elecciones del martes.

Ver más: Qué esperar el día de las elecciones en Carolina del Norte

Por su parte, algunos de estos activistas adoptaron falsas teorías de conspiración que fueron esparcidas por el propio expresidente Donald Trump. Estas precisan que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y que las próximas elecciones al Congreso son igual de manipulables.

Carolina del Norte informa intimidación de votantes, amenazas antes de las elecciones de mitad de período

En este sentido, los informes de incidentes indican que la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, se encuentra rastreando ocho posibles casos de intimidación de votantes.

Planning to vote on Election Day, November 8, in North Carolina? Read 10 Tips for Election Day Voters in NC: https://t.co/mMh7FuPCVX#YourVoteCountsNC https://t.co/fuXerp0vm6 — NCSBE (@NCSBE) November 4, 2022

Por un lado se denuncia una posible interferencia de votantes y otros cinco de posible interferencia con los trabajadores electorales en medio de la votación anticipada. De hecho, se subrayó que los incidentes están distribuidos en nueve condados, donde están las principales áreas metropolitanas como el condado Mecklenburg, dónde está Charlotte.

Sin embargo, Carolina del Norte no es el único estado donde se presenta preocupación. Otro estado es Arizona que a fines de octubre pidió al U.S. Department of Justice se investigara un caso de posible intimidación de votantes.

Ver más: “Caravana a las urnas” impulsa el voto latino

Sin embargo, en la mayoría de los incidentes de Carolina del Norte que se denunciaron involucran fotografías, filmación de videos a votantes y funcionarios. Además, en el condado de Mecklenburg, los observadores supuestamente abordaron a trabajadores electorales para fotografiar sus matrículas.

Video: La Federación Hispana promueve el voto Latino.