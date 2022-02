¿Dónde cumplirá su condena Emma Coronel?

Miami, FL.- Emma Coronel, esposa del capo mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, fue trasladada a la prisión de mínima seguridad FMC Carswell, en el norte de Texas y en la que cumplirá el resto de su condena, informó este martes el U.S. Federal Bureau of Prisons (BOP).

Ver más: Expolicía sentenciada a dos años de prisión

De esta manera, Emma Coronel detenida en febrero de 2021 en Virginia, fue sentenciada en noviembre del mismo año. Algunos de los cargos están relacionados a la implicación con las operaciones de narcotráfico de su esposo.

En este sentido, la sentencia de Emma Coronel será hasta el 13 de septiembre de 2023, luego de que se restaran diez meses. A diferencia de su esposo, «El Chapo» Guzmán quien cumplirá cadena perpetua en Estados Unidos.

The Bureau of Prisons is a career-oriented agency, offering a broad range of exciting career opportunities in a work environment that promotes integrity, diversity, and professional development. https://t.co/zYeuTwXe2m pic.twitter.com/j63HEoMIg2

— Bureau of Prisons (@OfficialFBOP) February 15, 2022