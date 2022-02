Expolicía sentenciada a dos años de prisión

Washington, DC.- La jueza de Estados Unidos, Regina Chu, condenó con dos años de prisión a una expolicía que en 2021 desenfundó su arma de reglamento, «por error», en lugar de la pistola paralizante en medio de un control de tráfico donde resultó asesinado el afroamericano Daunte Wright.

Por ahora, Kim Potter deber ser procesada con dos años de cárcel y una multa de mil dólares. Pena que dista de la condena que reclamaban los fiscales, entre 6 y 8,5 años.

En este sentido, la expolicía estará obligada a pasar 16 meses en prisión, no obstante, podrá cumplir el resto de la condena en libertad condicional, en caso de que tenga buena conducta.

