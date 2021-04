Washington, DC.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una autorización de uso de emergencia para el primer dispositivo de detección basado en aprendizaje automático para la enfermedad de COVID-19.

El dispositivo identifica ciertos marcadores biológicos indicativos de algunos tipos de afecciones, como la hipercoagulación (una afección que hace que la sangre se coagule más fácilmente de lo normal).

El monitor COVID Plus de Tiger Tech está destinado a ser utilizado por personal capacitado para ayudar a prevenir la exposición y la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

El dispositivo identifica ciertos marcadores biológicos que pueden ser indicativos de una infección por el SARS-CoV-2, así como de otras afecciones hipercoagulables (como la sepsis o el cáncer) o estados hiperinflamatorios (como las reacciones alérgicas graves), en personas asintomáticas mayores de 5 años.

El monitor COVID Plus de Tiger Tech está diseñado para su uso tras una lectura de temperatura que no cumple con los criterios de fiebre en entornos en los que se toma la temperatura de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y las pautas institucionales locales de prevención y control de infecciones. Este dispositivo no es un sustituto de una prueba de diagnóstico del COVID-19 y no está previsto para su uso en personas con síntomas del COVID-19.

Dispositivo de detección

El dispositivo detección es un brazalete con sensores de luz integrados y un pequeño procesador informático. El brazalete se coloca alrededor del brazo izquierdo descubierto de una persona por encima del codo durante su uso. Los sensores obtienen primero señales pulsátiles del flujo sanguíneo durante un periodo de tres a cinco minutos.

Una vez completada la medición, el procesador extrae algunas características clave de las señales pulsátiles, como la frecuencia del pulso. Luego las introduce en un modelo de aprendizaje automático probabilístico. Éste ha sido entrenado para hacer predicciones sobre si la persona está mostrando ciertas señales, como la hipercoagulación sanguínea.

Se sabe que la hipercoagulación es una anomalía común en los pacientes con el COVID-19. El resultado se proporciona en forma de luces de diferentes colores. Estás se utilizan para indicar si una persona está demostrando ciertos marcadores biológicos. Igualmente si el resultado no es concluyente.

El monitor COVID Plus de Tiger Tech no es un dispositivo de diagnóstico. No debe utilizarse para diagnosticar o excluir la infección por el SARS-CoV-2. El dispositivo está previsto para su uso en personas sin fiebre. La afección subyacente de una persona puede interferir con el rendimiento del dispositivo relativo al COVID-19. También podría conducir a un resultado de detección incorrecto.

Por: Nota de prensa

