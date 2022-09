Discurso de Biden por el 21 aniversario del 11-S

Nueva York, NY.- El presidente Biden rindió un homenaje en su discurso por el 21 aniversario de los ataques del 11-S de 2011, a la reina Isabel II que falleció a sus 96 años, este 8 de septiembre.

Desde la iglesia de St. Thomas de Nueva York, el presidente Biden envió un mensaje de solidaridad a las víctimas por medio de su embajador durante el servicio religioso. El mismo precisaba, «El dolor es el precio que pagamos por amar».

Con esa oración Biden recordó a las casi 3.000 personas que murieron hace 21 años, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestraron tres aviones. Luego las condujeron para chocar contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Virginia y otro en un campo de Shanksville en Pensilvania.

En este sentido, Biden frente a la sede del Department of Defense (DOD), también recordó a las 189 personas que perdieron la vida en el Pentágono, «Lo que fue destruido lo hemos reparado. Lo que fue amenazado, lo hemos reforzado».

Twenty-one years later, what was destroyed, we have repaired.

What was threatened, we have fortified.

What was attacked, the indomitable American spirit, has never wavered.

— President Biden (@POTUS) September 11, 2022