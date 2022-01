Primer Latino es el nuevo director del Census

Suitland, MD.- Robert Santos, se juramentó este miércoles, como el 26.º director del Census, o de la Oficina del Censo de los EE. UU. por los próximos cinco años, convirtiéndose de esta manera, en el primer latino en ocupar el cargo.

Por su parte, el Senado de los EE. UU. había confirmado el nombramiento de Robert Santos, el 4 de noviembre de 2021. Asimismo, la secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo, declaró, “El Sr. Santos es un gran líder y confío plenamente en que dirigirá la Oficina del Censo con integridad durante los próximos años”.

Al mismo tiempo agregó, “La Oficina del Censo es invaluable para nuestro gobierno y para el pueblo estadounidense. Ya que proporciona datos esenciales para que las empresas, los líderes del gobierno y los legisladores tomen decisiones informadas. Estoy deseando comenzar a trabajar con el Sr. Santos y lo felicito por su nombramiento”.

De esta forma, la carrera de Santos abarca más de 40 años en la investigación de encuestas, el diseño y análisis estadístico, y la gerencia a nivel ejecutivo. También, tiene se especializa en diseño de investigación cuantitativa y cualitativa, incluidas la evaluación de programas, evaluación de necesidades, metodología de encuestas y operación de encuestas.

