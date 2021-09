Demócratas buscan contrarreloj aprobar fondos para el gobierno

Washington, DC.- El proyecto para financiar al gobierno federal, podría ser votado en el Senado, este miércoles, luego de que los demócratas optaron por separar en otro proyecto el espinoso asunto para suspender el límite de endeudamiento de EEUU.

En un intento de último minuto para evitar un ‘cierre’ del gobierno federal, los demócratas buscaban votar un proyecto para financiar las operaciones gubernamentales que no incluye el asunto sobre el límite de endeudamiento de Estados Unidos.

Por su parte, decidieron separar esos temas porque, previamente esta semana, los republicanos en el Senado rechazaron dar fondos para las operaciones del gobierno. Al mismo tiempo, suspender el llamado techo o límite de la deuda hasta el próximo año.

Asimismo, el proyecto para el financiamiento del gobierno federal cuenta con apoyo republicano en la Cámara Alta.

El otro plan para suspender el techo de la deuda todavía no lo ha logrado, a pesar de que la jefa del Department of the Treasury, Janet Yellen, advirtió en la víspera que Estados Unidos afrontará desde el 18 de octubre problemas para poder cumplir con sus obligaciones.

