Celebración de Año Nuevo en Times Square será limitada

Nueva York, NY.- Según un anuncio del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, la celebración del año nuevo Times Square se mantiene, aunque el aforo en la icónica celebración será restringido de unas 58.000 a 15.000 asistentes.

De esta manera, el alcalde de Nueva York, busca frenar los estragos de una variante ómicron galopante. Al mismo tiempo, el uso de mascarilla y mostrar el carnet de vacunación es obligatorio.

Por su parte, la ciudad de Nueva York está sometida ante un incremento abrupto de casos de covid-19. De esta forma, la ciudad llegó al récord de 17.200 nuevos casos de contagios por día.

New Yorkers have stepped up tremendously over the past year. There’s a lot to celebrate and the additional safety measures we’re announcing today will keep the fully vaccinated crowd at Times Square safe and healthy as we ring in the New Year. pic.twitter.com/SbStmLmfxQ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2021