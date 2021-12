FDA autorizó la píldora Pfizer contra el covid-19

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), autorizó este miércoles el uso de la píldora de Pfizer, que también fue avalada por la European Medicines Agency (EMA), para intentar reducir el número de hospitalizaciones y muertes frente a la variante ómicron.

De esta forma, la FDA en un comunicado, detalló que la pastilla está autorizada para usarse en casos moderados de covid-19, solo en adultos y menores de 12 años (con al menos 40 kg de peso).

Así pues, la pastilla de Pfizer se convierte en el primer tratamiento oral anticovid que los estadounidenses podrán tomar en sus casas. Además, se espera que se convierta en una herramienta medular contra la pandemia, en particular contra la variante ómicron.

