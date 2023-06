Carreras ilegales de automóviles: moda en Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- Los fines de semana en las ciudades periféricas de Los Ángeles están de moda las carreras ilegales de automóviles, que se popularizaron con la saga «Fast & Furious» en 2001, que mantiene ocupados a la policía por el aumento de accidentes.

El peligroso evento que se viraliza en redes sociales, suele mostrar a los competidores que apuestan miles de dólares en las carreras ilegales de autos. Previamente los organizadores interponen sus vehículos en avenidas para restringir el tráfico.

Las demostraciones al volante van desde los clásicos «donuts»; práctica que consiste en hacer girar los autos sobre su propio eje en 180°. Hasta los saltos de autos con el motor en marcha que simula un baile o actuación.

Los autos preferidos para estas competencias ilegales callejeras son: el Chevrolet Camaro, el Dodge Challenger o el Infiniti G35. Básicamente, estos vehículos ofrecen un alto cilindraje, con motores medianamente fáciles de modificar sin gastar altas sumas de dinero.

Street racing crackdown comes as police face 'ludicrous' speeds on local roads https://t.co/iz440m7GnW

— Street Racing Kills (@ValentinaSRK) May 29, 2023