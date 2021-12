Delta y United cancelan más de 200 vuelos en Navidad

Washington, DC.- Las aerolíneas Delta Air Lines y United Airlines anunciaron, este jueves, la cancelación de más de 200 vuelos programados para la víspera de Navidad, gracias a la variante ómicron, que tiene a Estados Unidos en alerta.

Por una parte, United Airlines anunció que cancelaría unos 120 vuelos. Por otro lado, Delta Air Lines, haría lo propio con aproximadamente 90 trayectos.

Ver más: 5 Tips para viajar en navidad con regalos según TSA

En un comunicado, divulgado en los medios locales, se expresó, «El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación».

De esta manera, Delta declaró que sus equipos agotaron «todas las opciones, incluyendo el cambio de ruta y la sustitución de aeronaves y tripulaciones para los vuelos programados, antes de cancelar alrededor de 90 vuelos para el viernes».

Us: We really outdid ourselves on our Christmas tree this year

That one neighbor:

🎄 #HappyHolidays #ChristmasTree pic.twitter.com/JYslKZNEJh

— FlightAware (@flightaware) December 21, 2021