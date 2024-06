Campaña de Biden buscará el voto latino en la Copa América

Washington.- Con el objetivo de ganarse el voto latino, la campaña del demócrata, Joe Biden difundirán mensajes durante la Copa América.

En este sentido, los anuncios electorales serán a través de la televisión, radio y redes sociales durante los partidos de la Copa América de fútbol.

Y el objetivo de la campaña es ganarse el voto latino en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

Copa América kicks off today here in the United States.

I’m proud of the work we've done to get our country reopened and back on track, so that this time, we can all watch together. pic.twitter.com/d70oqXEM5n

— Joe Biden (@JoeBiden) June 20, 2024