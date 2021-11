Pentágono concluye que bombardeo en Kabul no fue negligencia

Washington, DC.- El Pentágono anunció, este miércoles, que concluyó que el bombardeo estadounidense de finales de agosto en Kabul, donde murieron diez civiles afganos, la mayoría menores, no fue una negligencia penal.

De esta manera, lo afirmó el inspector general de la Fuerza Aérea, teniente general Sami Said, en una rueda de prensa en la sede del Departamento de Defensa. Aquí, explicó que durante su investigación halló, «ninguna violación de las leyes de guerra», aunque sí que encontró «errores de ejecución» en el ataque.

El bombardeo, por error por las fuerzas de EE. UU., ocurrió el pasado 29 de agosto contra un vehículo en una zona residencial de la capital afgana próxima al aeropuerto. El ataque se inició para atacar a un militante del grupo terrorista Estado Islámico (EI) con explosivos.

Bajo esta premisa, el ataque aéreo se produjo tres días después de que 13 soldados estadounidenses murieran y 18 resultaran heridos en un atentado del EI contra el aeropuerto de Kabul, donde hubo decenas de víctimas afganas.

