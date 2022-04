Cadena perpetua o pena de muerte para el tirador Nikolas Cruz

Miami, FL.- El caso del tirador Nikolas Cruz, inicia la selección del jurado que determinará la pena del autor confeso; cadena perpetua o pena capital, de esta forma, se pondría fin a largos cuatro años desde el tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas (MSD) de Parkland.

Ver más: Juicio del tirador Nikolas Cruz ya tiene fecha

En este sentido, la selección de los 12 miembros del jurado, y de seis a ocho suplentes, comenzará en los tribunales de Fort Lauderdale, a 35 km de Miami.

Pese a este inicio, las audiencias públicas no comenzarán probablemente hasta dentro de 30 días. En este aspecto, Elizabeth Scherer, jueza a cargo del caso, resaltó que todo el proceso puede durar, aproximadamente, seis meses.

Four years ago today, 17 beautiful souls were taken in a tragic act of violence at their school. We all miss them very much, and to honor their memories we work to prevent this senseless violence from happening again. pic.twitter.com/ykEWuYCjjQ

— Stand With Parkland (@StandWParkland) February 14, 2022