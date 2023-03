Boy Scouts of America llega a un acuerdo multimillonario por abuso sexual

Wilmington, DE.- El juez U.S. District en Wilmington Richard Andrews, confirmó el martes un acuerdo de $2.460 millones con los Boy Scouts of America por años de denuncias de abuso sexual, que ha rechazado las apelaciones de las aseguradores de los Scouts y denunciantes.

De este modo, el juez Andrews dictaminó que este acuerdo con los Boys Scouts es el mayor fondo de resolución de casos de abuso sexual en la historia de Estados Unidos.

Este acuerdo millonario, aprobado en el tribunal de quiebras en septiembre, fue respaldado por el 86% de los demandantes de abuso. Además de las dos aseguradoras más grandes de los Boys Scouts.

Por su lado, la organización Boy Scouts declaró que estaba «enormemente agradecida» con los sobrevivientes de abuso. Hay que recordar que estas víctimas compartieron sus experiencias y votaron para apoyar el acuerdo.

