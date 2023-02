Salud mental de adolescentes en EE. UU., en riesgo según estudio

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos mostró que casi tres de cada cinco adolescentes de secundaria confesaron tener una mala salud mental precisando sentirse tristes o desesperanzadas en 2021, representando un crecimiento del 60% en los últimos diez años, lo propio sucedió con los niños y niñas de la misma edad.

Los datos del gobierno de Estados Unidos mostraron un «dramático» aumento en las experiencias de violencia, mala salud mental y riesgo de suicidio en los adolescentes. Particularmente en las niñas, de acuerdo con Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

En este sentido, Kathleen Ethier de los CDC respondió a los periodistas, «Los niveles de mala salud mental y pensamientos y comportamientos suicidas registrados por las adolescentes ahora son más altos que nunca».

Del mismo modo, este actual estudio no ahondó en el origen del aumento de estos resultados. Sin embargo los CDC señaló que hubo un aumento del 20% en los informes de violencia sexual entre niñas de secundaria desde 2017.

A new #CDCYRBS Data Summary & Trends Report shows that while all adolescents reported increasing mental health challenges, experiences of violence, & suicidal thoughts & behaviors, girls fared worse across nearly all measures. Learn more: https://t.co/37byjm5lo7 pic.twitter.com/m6fiJGlpDs

— CDC (@CDCgov) February 13, 2023