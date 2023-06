Biden se cae en medio de discurso de graduación de la U.S. Air Force Academy

Colorado Springs, CO.- El presidente Biden, de 80 años de edad, en un discurso en la United States Air Force Academy (USAFA) se tropezó cayendo al piso aunque se levantó rápidamente y se sentó rápidamente sin ayuda.

Pese a que esta caída da mucho de qué hablar sobre el presidente de Estados Unidos, hubo pronósticos realmente importantes en su discurso. Por ejemplo, Biden prevé que Suecia se unirá «pronto» a la OTAN.

Ver más: Claves de la visita del presidente de Sur Corea a Washington

Este pronóstico de Biden se da días después de insinuar un tentativo acuerdo para superar la oposición de Turquía ante la admisión a la alianza del país nórdico. Asimismo, le dijo a los graduados que entrarán a un servicio donde el mundo está cada vez más inestable, haciendo referencia a países como Rusia y China.

En el mismo discurso, Biden informó que la OTAN es más fuerte pese al intento del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de debilitar la OTAN con la invasión a Ucrania. Acompañó esta reflexión comentando que Finlandia fue admitida a la OTAN, «y pronto, Suecia».

El presidente Biden que busca la reelección presidencial en 2024 se mantuvo de pie durante toda la presentación de más de 900 diplomas. Esto a pesar de estar al aire libre durante la ceremonia estrechando la mano y saludando a los graduados uniformados de azul.

He's fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh

— Ben LaBolt (@WHCommsDir) June 1, 2023