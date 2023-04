Claves de la visita del presidente de Sur Corea a Washington

Washington, DC.- El presidente de Sur Corea Yoon Suk Yeol en su visita oficial de seis días a Washington, dejó claro la necesidad de su país, Estados Unidos y aliados de la región Indo-Pacífico de fortalecer sus posiciones diplomáticas y militares ante un eventual conflicto bélico con Corea del Norte.

El régimen de Kim Jong-Un realizó un número récord de pruebas con misiles balísticos en los últimos 12 meses. Esta es la manera de mostrar músculo militar y hacer ver su capacidad de alcanzar objetivos a distancias cortas y largas.

En medio de su discurso, Yoon Suk Yeol explicó, «Junto con la coordinación de cerca entre Corea del Sur y Estados Unidos, tenemos que acelerar la cooperación trilateral de seguridad entre Sur Corea, Estados Unidos y Japón para contrarrestar las crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte».

Esta visita del mandatario surcoreano se concretó con la firma de la Declaración de Washington. Considerado un mecanismo de consulta bilateral mediante el cual la administración Biden se compromete ante Seúl con sus planes de un supuesto ataque con Corea del Norte.

