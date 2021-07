Biden nomina a ocho fiscales federales

Washington, DC.- El presidente Joe Biden nominó, este lunes, a ocho fiscales federales en distintas partes de Estados Unidos, incluyendo al que supervisará los procesos contra cientos de acusados de participar en el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero.

La lista de candidatos fue publicada por la Casa Blanca, en momentos en que el Department of Justice está terminando de armar su equipo director bajo el liderazgo del secretario Merrick Garland, quien la semana pasada viajó a Chicago para anunciar una iniciativa contra la violencia armada.

Ver más: Biden no detendrá a migrantes embarazadas y lactantes

Los 93 fiscales del departamento, que tienen a su cargo los procesos penales federales en sus respectivas jurisdicciones, serán clave en ese plan para combatir la violencia.

Folks, I couldn’t be more proud of this Cabinet. We’re delivering on our promises – and showing that there is nothing America is unable to do when we do it together. pic.twitter.com/naozovcGTC

— President Biden (@POTUS) July 25, 2021