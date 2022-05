Biden invoca Ley de Producción de Defensa

Washington, DC. El presidente Biden invocó la Ley de Producción de Defensa para acelerar la producción de fórmula láctea exclusiva para infantes, al tiempo que autoriza los vuelos para la importación de suministros.

Este anuncio se aparece en medio de una constante presión política que gira alrededor a la escasez de la fórmula láctea en el país, producto del cierre temporal de la planta de producción más grande de EE. UU.

Esta Ley de Producción de Defensa necesita a los proveedores de fabricantes de fórmula para que distribuyan esas órdenes con inmediatez, para llegar antes que los otros clientes.

Del mismo modo, Biden autorizó al U.S. Department of Defense el uso de aeronaves comerciales para importar suministros de fórmula. Las mismas debe cumplir con los estándares comerciales federales.

I’m taking two new steps to increase baby formula supply:

– Invoking the Defense Production Act to increase domestic production

– Launching Operation Fly Formula to use federal planes to fly formula in from abroad

We're making sure safe formula gets to all who need it. pic.twitter.com/lnkxsaCY6T

— President Biden (@POTUS) May 18, 2022