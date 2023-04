Biden declaró desastre en Florida

Washington, DC.- El presidente Biden declaró como desastre mayor en Florida por las tormentas, tornados e inundaciones que golpearon al estado del sur de Estados Unidos, entre el 12 y el 14 de abril de acuerdo con The White House.

En esta declaración del viernes 28 de abril, se nombró como coordinador de las operaciones de recuperación a Brett Howard. Además, ordenó el envío de ayuda del Gobierno Federal a las zonas más afectadas, donde resalta el condado de Broward, al sureste de Florida.

Ver más: El Niño podría golpear al hemisferio norte entre mayo y julio

Parte de la asistencia enviada a Florida incluye aportaciones para el alojamiento temporal y reparación de viviendas, préstamos con bajo interés. También añadió que, «otros programas que ayuden a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre».

Con el fin de cubrir los costos de las reparaciones o reemplazo de instalaciones dañadas por estos destructivos fenómenos climatológicos, el gobierno federal ofreció la ayuda de las autoridades estatales y locales, junto a organizaciones privadas sin fines de lucro.

While DeSantis traveled the world selling his book, President Biden approved a Florida Disaster Declaration. He’s taking care of the people of Florida. Vote Blue. pic.twitter.com/MwKNf4Qrkx

— MJRobbins@masthead.social (@Mary_J_Robbins) April 28, 2023