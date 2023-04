Decenas de muertos por tormentas en Estados Unidos

Memphis, TN.- Las violentas tormentas que golpean las regiones del sur y medio oeste de Estados Unidos incrementaron su víctimas a 32 personas durante el fin de semana, de acuerdo con las autoridades e informes de los medios.

Por un lado, dos niños y un adulto fallecieron el sábado en Memphis, Tennessee además de daños a estructuras, según The Memphis Police Department.

Ver más: Violentos tornados dejaron al menos dos muertos

Por su lado en el condado de McNairy de Tennessee, las autoridades informaron que otras dos personas fallecieron. Así pues, el Tennessee Department of Health precisó el domingo 2 de abril, que otras tres personas murieron por el clima en otros tres condados, sin embargo, no se identificaron a las víctimas.

Al mismo tiempo, en el condado de Owen, en Indiana los cuerpos de una pareja fueron hallados en el Parque Estatal McCormick’s Creek, de acuerdo explicó el Departamento de Recursos Naturales del estado.

Jill and I visited Mississippi to support the community’s recovery from devastating tornados.

The resilience of Rolling Fork has been remarkable.

It’s hard to believe it in a moment like this, but the community will rebuild — and come back stronger than ever. pic.twitter.com/gGNtcRYheU

— President Biden (@POTUS) April 3, 2023