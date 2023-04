El Niño podría golpear al hemisferio norte entre mayo y julio

Washington, DC.- Pronósticos de meteorólogos de Estados Unidos indican que hay un 62% de probabilidad de que el fenómeno El Niño se desarrolle en el hemisferio norte, durante el mes de mayo hasta julio, además de otra gran probabilidad de que se produzca a finales del 2023, lo que pone en riesgo los cultivos de todo el mundo.

En este sentido, el Weather Prediction Center (WPC) del National Weather Service (NWS), pronosticó, «El calentamiento costero en el Pacífico oriental puede presagiar cambios en la cuenca del Pacífico».

Ver más: Inundaciones en aeropuerto obligó la cancelación de vuelos

Además añadió, «Por lo tanto, se emitió una alerta de El Niño, y el rango de posibilidades hacia el final del año incluye un El Niño fuerte». No obstante, el CPC agregó que las condiciones neutrales serán reinantes hasta la primavera.

Hay que tomar en cuenta que el fenómeno de El Niño se debe al calentamiento de las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico oriental y central. Esto trae como consecuencia fuertes inundaciones o por el contrario incontrolables incendios lo que afecta directamente a los cultivos.

#ENSO-neutral conditions are expected to continue through the Northern Hemisphere spring, followed by a 62% chance of El Niño developing during May-July 2023. An #ElNino Watch has been issued. https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/OqrhgT93MM

— NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) April 13, 2023