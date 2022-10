Antony Blinken anuncia millonaria ayuda humanitaria

Lima, Perú.- Antony Blinken, secretario de Estado de Estado Unidos informó que se destinará $240 millones en ayuda humanitaria para que Latinoamérica asista y reciban a los inmigrantes que transitan por sus territorios.

En parte, esta ayuda humanitaria también tiene el propósito de que estos países refuercen sus fronteras. El anuncio lo hizo Blinken durante una reunión ministerial sobre inmigración, que se celebra en paralelo con la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Lima.

Ver más: Guatemala regresó a 600 inmigrantes indocumentados

De manera que, Antony Blinken expresó ante los representantes de distintos países, «Estados Unidos entregará 240 millones de dólares nuevos en ayuda humanitaria bilateral para ayudar a recibir y atender las necesidades de los inmigrantes y de los refugiados de la región».

Del mismo modo, Blinken resaltó que estos recursos se destinarán a fortalecer servicios de salud, refugio y educación, además de la persecución de traficantes de personas. En referencia precisó, «Este apoyo ayudará a las comunidades de acogida a integrar mejor a la población migrante».

International support is crucial to secure a more stable, democratic, and prosperous future for Haiti. We thank Canada for its continued leadership in bringing the international community together to bolster support for the people of Haiti. pic.twitter.com/amacmY1KK5

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2022