Ambiente tóxico tras 22 años del ataque terrorista del 11-S

Nueva York, NY.- El lunes 11 de septiembre también llamado, 11-S se cumplen 22 años del peor ataque terrorista de la historia, donde resultaron 2.996 muertos y más de 25.000 heridos en el colapso de las Torres Gemelas del World Trade Center en el centro financiero de Manhattan, en Nueva York y el Pentágono.

Este colapso de la Torres Gemelas liberó una columna de humo con 400 toneladas de asbesto pulverizado, además de otros materiales peligrosos en todo el distrito de Manhattan.

Esta fecha conmemorativa del ataque a las Torres Gemelas en NYC, es crucial no solo para recordar las vidas perdidas, sino también las secuelas ambientales a largo plazo que afectan a los habitantes de la Gran Manzana.

Esta tragedia terrorista del 11-S está impactado por la contaminación por toxinas en el sitio de los ataques. Por ejemplo, cientos de bomberos, policías y otros colaboradores en las operaciones de rescate continúan experimentando graves problemas de salud, por la exposición a distintas sustancias tóxicas.

September 11 is a day not only to remember, but a day of renewal and resolve for every American — in our devotion to this country, to the principles it embodies, to our democracy.

That is what we owe one another.

And what we owe future generations of Americans to come. pic.twitter.com/EeCYvo7Q0Q

— President Biden (@POTUS) September 11, 2023