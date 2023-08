22 años de prisión a mujer que envió cartas con ricina a Trump

Washington, DC.- El U.S. Department of Justice (DOJ) informó una sentencia de 22 años de prisión a una mujer que envió cartas amenazantes impregnadas con ricina casera, en septiembre de 2020, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mujer fue identificada como Pascale Cecile Veronique Ferrier, de 55 años de edad. Pascale cuenta con doble nacionalidad de Francia y Canadá y se declaró culpable a principios del 2023.

De acuerdo al comunicado del DOJ se explicó que Pascale envió cartas llenas de ricina a Donald Trump y a ocho funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de Texas.

El sobre en cuestión se interceptó en septiembre de 2020 en las instalaciones de clasificación de correos de The White House en la capital de Estados Unidos. En esta oportunidad, los funcionarios del U.S. Postal Service (USPS) detectaron la correspondencia y la marcaron como sospechosa.

Foreign National Sentenced to Over 21 Years for Mailing Ricin to President of the United States in 2020

Defendant Also Mailed Threatening Ricin Letters to Texas Law Enforcement Officialshttps://t.co/lfmmYL8tvP

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) August 17, 2023