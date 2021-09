Encuesta asegura que aceptación de Biden decae

Washington, DC.- La aprobación del presidente Joe Biden, cayó al 44% en septiembre. Esto, en perspectiva con el 50% que marcó en junio pasado, debido al manejo por parte de su Gobierno de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán.

El manejo de la situación en Afganistán fue desaprobada por un 60% frente a un 30% que la respaldó, detalló un sondeo difundido por el diario The Washington Post y la cadena ABC News.

Por otro lado, un 49% reprobó el trabajo de su Gobierno en materia económica, en tanto que un 52% dio su visto bueno a la conducción de la estrategia para afrontar la pandemia del coronavirus.

En líneas generales, los porcentajes favorables al Gobierno de Biden disminuyeron. En primera instancia, el apoyo al manejo económico bajó del 52% en abril al 45% en septiembre.

Labor Day is about honoring the dignity of the American worker. And that’s what our economic strategy is all about, too. pic.twitter.com/qiGnatgrKt

— President Biden (@POTUS) September 6, 2021