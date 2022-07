NC amplía elegibilidad para vacunación contra viruela del mono

Charlotte, NC.- La elegibilidad para la vacunación contra la viruela del mono ha sido ampliada en Carolina del Norte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) explicó que el objetivo de ampliar la lista de personas de mayor riesgo busca prevenir la propagación en el estado.

“Todos en nuestro sistema de salud en todo el estado deben trabajar rápidamente para aumentar el uso de pruebas y vacunar a las personas con mayor riesgo para que podamos contener este brote”, dijo el secretario del NCDHHS, Kody H. Kinsley.

Hasta la fecha, se han administrado 533 dosis en todo el estado. El gobierno federal asignó 4.548 dosis de vacunas a Carolina del Norte, señala un comunicado de NCDHHS. La cantidad alcanza para vacunar completamente a casi 2.300 personas con dos dosis.

